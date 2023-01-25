На Закарпатье посреди зимы началось цветение растений. Об этом сообщает Карпатский биосверний заповедник.
"Нынешняя зима на самом деле аномально теплая и бесснежная. На высокие температуры откликнулись растения", - говорится в заметке.
Как сообщается, подснежники цветут на клумбах и в лесу. Также цвести начала мать-и-мачеха, орешник, нарциссы, ирисы и тюльпаны, а на многих деревьях уже набухли почки.
Аномальное тепло в Украине
Этой зимой в Украине наблюдается необыкновенно теплая погода. Так, в Киеве три дня подряд было зафиксировано несколько температурных рекордов, а в Карпатах из-за потепления проснулись медведи.
В то же время синоптики предупреждают, что такие аномальные волны тепла с годами будут становиться более интенсивными и длительными.