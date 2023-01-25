Растения перепутали зиму с весной и начали цвести из-за аномально высоких температур.

На Закарпатье посреди зимы началось цветение растений. Об этом сообщает Карпатский биосверний заповедник.

"Нынешняя зима на самом деле аномально теплая и бесснежная. На высокие температуры откликнулись растения", - говорится в заметке.

Как сообщается, подснежники цветут на клумбах и в лесу. Также цвести начала мать-и-мачеха, орешник, нарциссы, ирисы и тюльпаны, а на многих деревьях уже набухли почки.

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Аномальное тепло в Украине

Этой зимой в Украине наблюдается необыкновенно теплая погода. Так, в Киеве три дня подряд было зафиксировано несколько температурных рекордов, а в Карпатах из-за потепления проснулись медведи.

В то же время синоптики предупреждают, что такие аномальные волны тепла с годами будут становиться более интенсивными и длительными.

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