Местами 20 апреля пройдут дожди.

В субботу, 20 апреля, по всей Украине станет на несколько градусов теплее. Местами пройдтут дожди. Осадки, в основном, сконцентрируются на юге страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе ожидается преимуще6ственно сухая погода с небольшой облачностью. Тут днем потеплеет до +13°...+15°.

До +13°...+16° температура повысится и на севере Украины. В Житомирской области вероятны небольшие дожди. Ожидается небольшая облачность.

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Жителей востока Украины сегодня ждет самая теплая погода. Тут воздух прогреется до +17°...+22°, будет сухо. Ожидается переменная облачность.

В центральной части Украины будет облачно с прояснениями, местами - пасмурно. Столбики термометров в течение дня покажут +14°...+18°, на Днепропетровщине пройдут дожди.

Преимущественно пасмурно сегодня будет на юге Украины. Тут повсеместно пройдут дожди, а столбики термометров покажут от +14° до +20°.

Приметы погоды 20 апреля

Крепкий мороз и солнце в этот день предвещают хороший урожай хлеба и гречки. На восходе солнце багрового цвета - к наступлению ненастной погоды. Если гром гремит, а дождя нет, то погода скоро испортится, а если гром гремит и идет ливень, то погода скоро улучшится.

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