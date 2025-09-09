9 сентября на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. По данным NOAA, SpaceWeatherLive и других источников, значительных магнитных бурь не прогнозируется — Кp-индекс останется в пределах нормы, не поднимаясь выше 4.
Британская геологическая служба отмечает, что скорость солнечного ветра пока остается слегка повышенной из-за воздействия корональной дыры. Это может привести к кратковременным активным интервалам, но их влияние будет ограниченным. В течение ближайших суток скорость солнечного ветра начнет постепенно снижаться, и уже к концу прогнозируемого периода геомагнитная среда вернется к полностью спокойному состоянию.
Таким образом, 9 сентября серьезных магнитных бурь не ожидается. Возможны лишь краткие колебания, которые вряд ли заметно отразятся на самочувствии людей или работе техники.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури могут вызывать сбои в работе радиосвязи и GPS-навигации.
Сильные магнитные бури также провоцируют яркие полярные сияния, которые могут появляться не только на полюсах, но и в умеренных широтак, в том числе и в Украине.
Для большинства людей они проходят почти незаметно, но у метеозависимых могут вызывать головные боли, бессонницу или усталость.