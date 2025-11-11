Во вторник, 11 ноября, магнитная буря на Земле снова усилится. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Как сообщается, 11 и 12 ноября на нашу планету может обрушиться корональный выброс массы, который произошел еще 7 числа.
Также 9 ноября на Солнце произошла вспышка класса Х - это самые сильные вспышки, которые только могут быть на нашей звезде. Вспышка также сопровождалась выбросом корональной массы, направленного на Землю.
Ожидается, что этот выброс также достигнет нашей планеты 11-12 ноября, что приведет к значительному усилению геомагнитной обстановки. Магнитная буря достигнет уровня G3 - сильная.
Кроме того, утром 10 ноября из той же центральной области солнечного диска произошла еще одна вспышка класса X. На данный момент еще неизвестно, окажет ли она влияние на нашу планету.
О том, что магнитная буря 11 ноября усилится, свидетельствуют также данные meteoagent. Ожидается, что К-индекс будет около 6, что также указывает на магнитную бурю.
Магнитные бури в ноябре - что известно
Магнитная буря на Земле продолжается с конца октября. В последние дни на Солнце происходят все новые и новые вспышки. Вместе со вспышками ученые фиксируют и выбросы корональной массы, часть из которых несется к нашей планете. Это вызывает новые магнитные бури. Прогнозы показывают, что магнитные бури продолжатся также 12 и 13 ноября.