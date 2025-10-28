Повышенный уровень опасности в горах объявлен на 28-30 октября.

В Карпатах бушует зимний шторм. В горах сегодня, 28 октября, дует сильный ветер и держится мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

По их данным, утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость упала до 50 м. Юго-западный ветер дует со скоростью 13-15 м/с, а температура воздуха -5°С.

По данным синоптиков, такая ветреная погода продлится в горах еще несколько дней.

"28-30 октября в Карпатах порывы ветра 17-22 м/с", - предупреждают в Украгидрометцентре.

Из-за непогоды в горах объявлен І уровень опасности, желтый.

28 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме восточных областей, пройдут небольшие дожди.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +8°...+13°, только на юге и юго-востоке страны будет немного теплее, +11°...+16°.

В Карпатах днем пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Порывы ветра в горах будут 17-22 м/с, а столбики термометров покажут +1°...+6°.

