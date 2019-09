Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)

"Дориан" - второй по силе ураган в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году.

Читайте также Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана

Первым под удар ураган попали острова Абако, порывы ветра там достигали 354 км в час, сообщает Euronews.

Это второй по силе ураган, бушующий в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году. Жители Багамских островов впервые встречаются со столь мощным штормом.

Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп, отменивший запланированный визит в Польшу, полагает, что силу "Дориана" нельзя недооценивать, так как он может принести серьезный ущерб стране.

#HurricaneDorian is raking Marsh Harbour on Great Abaco Island in the #Bahamas. The storm surge and hurricane force winds are already taking their toll as it slows down and stalls.

? Patrick Tully pic.twitter.com/2BWbgQPmba