Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)

10:45, 2 сентября 2019
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"Дориан" - второй по силе ураган в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году.

Ураган "Дориан" на Багамах / REUTERS
Ураган "Дориан" на Багамах / REUTERS

Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана

Первым под удар ураган попали острова Абако, порывы ветра там достигали 354 км в час, сообщает Euronews

Это второй по силе ураган, бушующий в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году. Жители Багамских островов впервые встречаются со столь мощным штормом.

Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп, отменивший запланированный визит в Польшу, полагает, что силу "Дориана" нельзя недооценивать, так как он может принести серьезный ущерб стране.

Ранее сообщалось, что жители Флориды сметают с полок магазинов продукты и укрепляют свои дома, а на автозаправках образовались длинные очереди.

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Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
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