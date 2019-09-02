Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)
"Дориан" - второй по силе ураган в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году.
Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.
Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана
Первым под удар ураган попали острова Абако, порывы ветра там достигали 354 км в час, сообщает Euronews.
Это второй по силе ураган, бушующий в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году. Жители Багамских островов впервые встречаются со столь мощным штормом.
Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп, отменивший запланированный визит в Польшу, полагает, что силу "Дориана" нельзя недооценивать, так как он может принести серьезный ущерб стране.
#HurricaneDorian is raking Marsh Harbour on Great Abaco Island in the #Bahamas. The storm surge and hurricane force winds are already taking their toll as it slows down and stalls.— Mike Seidel (@mikeseidel) September 1, 2019
? Patrick Tully pic.twitter.com/2BWbgQPmba
Ранее сообщалось, что жители Флориды сметают с полок магазинов продукты и укрепляют свои дома, а на автозаправках образовались длинные очереди.
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