Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"

15:05, 30 августа 2019
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Ожидается, что ураган обрушится на Флориду 2 сентября.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган "Дориан", усиливаясь, продолжает движение в Атлантическом океане.

Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана

Ожидается, что 2 сентября он обрушится на восток американского штата Флорида, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По прогнозам, до этого времени "Дориан" усилится до 4 категории. Во Флориде началась подготовка к стихии. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайное положение. Жители сметают с полок магазинов продукты и укрепляют свои дома, а на автозаправках образовались длинные очереди.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. 

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Теги: #погода#США#ураган
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