Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"
Ожидается, что ураган обрушится на Флориду 2 сентября.
Ураган "Дориан", усиливаясь, продолжает движение в Атлантическом океане.
Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана
Ожидается, что 2 сентября он обрушится на восток американского штата Флорида, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По прогнозам, до этого времени "Дориан" усилится до 4 категории. Во Флориде началась подготовка к стихии. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайное положение. Жители сметают с полок магазинов продукты и укрепляют свои дома, а на автозаправках образовались длинные очереди.
Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии.
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