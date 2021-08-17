Певица снялась топлес не впервые, но в этот раз она объяснила причину.

Американская певица Бритни Спирс снялась топлес, прикрывая грудь руками и красной розой, чтобы чувствовать себя "просветленной".

Серию откровенных снимков исполнительница опубликовала в своем Instagram.

На фото Бритни позирует в белых плавках и красных высоких сапогах.

В подписи к снимкам певица объяснила подписчикам, почему периодически обнажается перед камерой.

"Я чувствую, что выступления заставили меня слишком стесняться своего тела, и это не привлекательно... Готова поспорить, вам интересно, почему я обнажила свое тело сейчас... Ну, это потому, что я родилась в этот мире обнаженной, и я честно чувствую, что тяжесть этого была на моих плечах, и это заставило меня посмотреть на себя таким образом! Я хотела видеть себя более светлой, оголенной, такой, какой я родилась", – отметила Спирс.

"Я женщина, красивая, чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленной", – добавила Бритни.

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Автор: Катерина Шварц