Американская певица Бритни Спирс снялась топлес, прикрывая грудь руками и красной розой, чтобы чувствовать себя "просветленной".
Серию откровенных снимков исполнительница опубликовала в своем Instagram.
На фото Бритни позирует в белых плавках и красных высоких сапогах.
В подписи к снимкам певица объяснила подписчикам, почему периодически обнажается перед камерой.
"Я чувствую, что выступления заставили меня слишком стесняться своего тела, и это не привлекательно... Готова поспорить, вам интересно, почему я обнажила свое тело сейчас... Ну, это потому, что я родилась в этот мире обнаженной, и я честно чувствую, что тяжесть этого была на моих плечах, и это заставило меня посмотреть на себя таким образом! Я хотела видеть себя более светлой, оголенной, такой, какой я родилась", – отметила Спирс.
"Я женщина, красивая, чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленной", – добавила Бритни.
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