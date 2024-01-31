Девушка объявила о помолвке с любимым.

Актриса комедийного жанра Виктория Булитко поделилась с поклонниками радостной новостью - она выходит замуж за своего возлюбленного. Молодой человек сделал ей предложение прямо в ее день рождения.

Булитко рассказала, что ее избранник Кирилл Попович устроил ей романтический сюрприз на ее 41-летие. Он подготовил праздничный ужин при свечах и расставил по квартире цветы.

После ужина он встал на одно колено и сделал своей возлюбленной предложение, от которого она не смогла отказаться.

Для Виктории это стало неожиданностью, но когда она поняла, что произошло, начала танцевать и прыгать. В итоге она ответила согласием.

Известно, что пара вместе уже несколько лет. В 2023 году они создали дуэт "METELyK" и выпустили дебютный клип на песню "Ніч". Сейчас они активно развивают свою музыкальную карьеру.

Напомним, ранее Настю Каменских "спалили" с новым бойфрендом в Испании. По словам Беспалова, ее новый мужчина теперь будет спонсировать ее музыкальную карьеру.

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