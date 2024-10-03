Екатерина Репьяхова объяснила свое решение.

Жена известного певца Виктора Павлика - блогер и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - приняла неожиданное решение. Женщина заявила, что не будет больше обследовать у врачей 3-летнего сына Мишу, у которого задержка речевого развития.

Блогерша вышла на связь в своем Instagram и сообщила, что решила отказаться от постоянных походов к медикам. Екатерина говорит, что отныне она принимает своего сына таким, какой он есть, и больше не хочет мучить его постоянными обследованиями.

"Я не хочу ни в чем больше разбираться и копаться. Я принимаю своего ребенка таким, какой он есть. Я снимаю все ожидания. Я это уже говорила, но сейчас я это прямо уже почувствовала. Стоп. Никаких врачей. Я не хочу никуда ходить. Михасик уже боится врачей, больниц", - отметила Репьяхова.

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Екатерина поделилась, что важным этапом в развитии сына является работа с нутрициологом. Лишь недавно она поняла, что от рациона человека зависит очень многое. Сейчас блогерша жалеет, что не обратилась к специалисту раньше.

Бизнесвумен добавила, что пока решила отпустить ситуацию и дает время Мише. Она убеждена, что мальчик заговорит тогда, когда сам этого захочет.

"Я принимаю ребенка таким, какой он есть. Он не такой, как все, но у него на это есть абсолютное право. Он имеет право заговорить тогда, когда будет к этому готов. И я это поддерживаю. Я буду рядом и мы все будем делать для того, чтобы ему было легче познавать этот мир", - подытожила жена Павлика.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова резко ответила на хейт, что их сын - инвалид.

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