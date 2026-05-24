Жена Усика трогательно поздравила его с победой в бою с Верховеном (фото)

Екатерина в очередной раз отметила, что гордится своим мужем.

Жена известного украинского боксера Александра Усика – Екатерина Усик – трогательно поздравила его с победой в бою против Рико Верховена.

Не секрет, что женщина постоянно поддерживает спортсмена в зале и одна из первых выходит к нему на ринг. Бой в Египте, который состоялся в ночь с 23 на 24 мая, не стал исключением. После технического нокаута в 11-м раунде украинец в очередной раз победил, после чего Екатерина публично обратилась к своему мужу-чемпиону в сети.

"Люблю тебя, мой чемпион", – отметила она в своем Instagram и показала фото с боя.

Кстати, позже сам спортсмен также опубликовал совместное фото с женой и написал так:

"Моя любовь, моя душа, моя поддержка".

К слову, для украинского боксера эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Александр Усик остается непобедимым с момента дебюта на профи-ринге в 2013 году. На его счету 16 побед нокаутом, а также статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе.

