Звезда 'Сумерек' впервые станет отцом (фото)

Тейлор Лотнер поделился кадрами со своей женой.

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в фильме "Сумерки", впервые станет отцом.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Актер опубликовал фото со своей беременной женой Тейлор Доум.

"Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?" – подписал снимки 34-летний актер. Он также добавил снимки УЗИ.

На каком месяце беременности жена Лотнера – пока неизвестно.

К слову, Тейлор находится в отношениях со своей возлюбленной с 2018 года. В 2022 году пара сыграла свадьбу в Калифорнии на винодельне Epoch Estate Wines недалеко от Пако-Роблес.

Что известно о Тейлоре Лотнере

Тейлор начал свою актерскую карьеру после совета инструктора по боевым искусствам пойти на прослушивание для рекламы сети ресторанов быстрого питания. Тогда он не прошел кастинг, но Тейлора заинтересовала сфера кино. В 2001 году Лотнер сыграл в телевизионном фантастическом экшене "Тень-убийца". Впоследствии он получил роли в сериалах "Вечное лето", "Шоу Берни Мака". Однако наибольшую известность ему принесла роль в саге "Сумерки".

