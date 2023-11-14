Влюбленная пара долго искала гармонии в семье.

Актер Тейлор Лотнер, который великолепно сыграл в фильме "Сумерки", год назад женился на возлюбленной Тейлор Доум. Мужчина поделился секретами здоровых отношений в их браке, в котором не обходится без конфликтов. Об этом он рассказал изданию People.

Известно, что влюбленные по-разному смотрят на общение. За год супружеской жизни жена Тейлора Тэй призналась, что после их дискуссий она нуждается в определенном периоде игры в молчание. Таким образом она дает время, чтобы утолились эмоции любимого.

Мужчине было трудно смириться со сдержанным поведением второй половинки. Однако поладив, влюбленные стали легче переживать разнообразные споры.

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"Я понял, что в такой момент она просто теряет мировосприятие. Ей нужно сделать шаг назад, уделить минутку, разобраться во всем и понять, что она на самом деле чувствует. Как только мы поняли наши стили общения, нам сразу стало легче разговаривать", – сказал Лотнер.

На данный момент Тейлор и Тэй считают свою совместную жизнь довольно комфортной, потому что пара научилась слушать друг друга.

"Надеюсь, это не медленное горение или что-то похожее. Пока все идет достаточно идеально", - резюмировал актер.

Что известно о свадьбе Лотнера и Доум

Тейлор Лотнер признался медсестре Тейлор Доум 11 ноября 2021 года. До этого пара встречалась три года. Предложение актера было продумано до мелочей, все происходило на фоне роз и свечей. В 2022 году влюбленные устроили свадьбу в Калифорнии на винодельне Epoch Estate Wines неподалеку Пако-Роблес. Туда съехалось около сотни самых близких друзей и родных со стороны невесты и жениха.

Ранее УНИАН писал, что "Сумерки" станут сериалом.

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