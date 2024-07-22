Блогеры танцевали под русскоязычные хиты.

Одіозна інфлюенсерка Анна Алхім разом з відомим українським актором Тарасом Цимбалюком днями відпочивали в компанії друзів під пісні російських виконавців-путіністів.

Блогери-пліткарі Аліна Доротюк та Богдан Беспалов миттєво відреагували на відео, яке Анна Алхім опублікувала в сторіз у своєму Instagram.

"Тарас Цимбалюк, Алхім під Земфіру та іншу російську музику. Ну ви зрозуміли… Так що почуєте не раз ще про "брацкіє народи" і "хароших рузкіх". Алхім то зрозуміло, а ось Цимбалюк так же соловʼїною співає в інтервʼю, який він українець до мозку кісток… Цимбалюк - ти дно і лицемір! Знайте на кого ви підписані", - прокоментував Беспалов у своєму блозі.

Видео дня

Журналістка Аліна Доротюк також не оминула стороною цю скандальну тему. Вона першою помітила подвійні стандарти блогерки та актора.

"Тарас Цимбалюк тусить під пісні російських виконавців. До слова, Сергій Мазаєв, той що співає про Арбат, був одним з тих артистів, які топили за путіна і його режим на останніх президентських виборах. Я попросила про коментар у Тараса, але він відмовився коментувати цю ситуацію. Моралі не буде. Є тільки висновки. На жаль, невтішні", - повідомила Доротюк.

Журналістка також зазначила, що не потрібно шанувальникам писати про те, що це домашнє відео, адже Анна Алхім та Тарас Цимбалюк є публічними людьми і повинні фільтрувати власний контент, тим паче у період повномасштабного вторгнення.

"Не потрібно писати, що це домашнє відео. Що хочуть, те і слухають. Це відео було опубліковано на багатотисячну аудиторію в Instagram. Відповідальність за свою публічність перед аудиторією? Ні! Не чули", - обурливо звернулася блогерка.

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