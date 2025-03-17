Звезда показала, что картина украинца украшает ее дом.

Американская актриса Шэрон Стоун, которая известна по фильмам "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Казино" и другим киноработам, поддержала украинского художника.

Звезда показала картину Артура Солецкого под названием "Большая маленькая мечта", которая находится в ее доме. Соответствующее видео опубликовала организация Ukraine WOW, которая популяризирует украинскую культуру в мире.

"Украина - это искусство. Украина - это живопись. Украина - это креативность. Я Шэрон Стоун. Откуда я об этом знаю? Потому что это украинская картина. Ее автор - Артур Солецкий. Какая же она прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге", - подчеркнула Шэрон.

К слову, картину "Большую маленькую мечту" художник Солецкий создал в 2023 году. Он не знал, что ее приобретет голливудская знаменитость, поэтому эмоционально отрегулировал на видео Стоун.

"Когда я узнал, что моя работа у Шэрон Стоун дома - это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое оно может иметь", - подчеркнул украинец.

К слову, Шэрон Стоун и ранее высказывала свою позицию относительно войны в Украине. В частности, актриса отмечала, что Украина продемонстрировала несокрушимость и силу перед лицом агрессии. А после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа отметила, что "нельзя позволить Украине остаться наедине в борьбе за свободу" и призвала Америку поддержать тех, кто борется за демократию.

Напомним, ранее известная нидерландская группа Within Temptation поддержала Украину.

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