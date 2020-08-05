Экс-"холостяк" Сергей Мельник станет участником "Танцев со звездами"

Футболист пока не назвал имя своей партнерши.

Украинский футболист Сергей Мельник примет участие в шоу "Танцы со звездами". Он принял вызов от фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.

Экс-"холостяк" опубликовал в Instagram видео, где проводит детскую тренировку. Он несколько раз не попадает мячом в ворота, и один из мальчиков спрашивает: "Дядя Сережа, а может танцы - это ваше?". Интересно, что эстафету Мельник переда актеру сериала "Скажене весілля" Араму Арзуманяну.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

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