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Экс-"холостяк" Сергей Мельник станет участником "Танцев со звездами"

14:02, 05 августа 2020
Звезды
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Сергей Мельник / instagram.com/sergeimelnik

Украинский футболист Сергей Мельник примет участие в шоу "Танцы со звездами". Он принял вызов от фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.

Экс-"холостяк" опубликовал в Instagram видео, где проводит детскую тренировку. Он несколько раз не попадает мячом в ворота, и один из мальчиков спрашивает: "Дядя Сережа, а может танцы - это ваше?". Интересно, что эстафету Мельник переда актеру сериала "Скажене весілля" Араму Арзуманяну.

Дуже сподіваюсь на вашу палку підтримку ❤️ адже ось вона Головна новина літа 🔥 - Я приймаю #танціззіркамиchallenge від лидера групи БEZ ОБМЕЖЕНЬ @serii_tanchynets та передаю актору театру та кіно @aram_dad . До зустрічі на проекті « Танці з зірками » @tanci1plus1 на @1plus1_ua 😉👌🏽❤️ . . . Ставь + 👍🏼👌🏽 и свой вариант )) если ждёшь новый сезон « Танці з Зірками « ❤️ я сейчас вас всех тут и пересчитаю 🤓 #танціззірками #шоу#тв#1+1#1plus1#dance

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Как сообщал УНИАН, Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

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