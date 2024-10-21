Актер Сергей Кисель в интервью УНИАН рассказал о съемках в кино, об отношениях с женой и ревности, а также о коллегах-россиянах и почему никогда с ними не дружил.

Сергей, вы очень часто вы играете негодяев. Как считаете, почему вас приглашают на такие роли?

Возможно они у меня круто получаются(смеется)... Негодяи интересуют зрителя, потому что они неоднозначны, имеют свои мотивы, внутренние конфликты. Актер - адвокат своей роли. Мы должны оправдать для себя любой поступок персонажа. Я стараюсь находить в негодяях что-то человеческое и делать их объемными и многогранными.

Играя такие роли, я всегда пытаюсь понять, что именно заставило их стать такими, какая у них внутренняя боль или переживания.

Видео дня

Есть еще один нюанс. Существуют актеры с положительной харизмой, а есть с отрицательной харизмой. И мне повезло иметь именно негативную. Поэтому "Ди Каприо с Титаника" мне вряд ли когда-то предложат сыграть. А вот антагонисты или антигерои - это моя история. Хотя у меня достаточно ролей с положительными чертами характера персонажа. Например, сейчас играю одного из таких. Правда проект пока разглашать запрещено. Из моих любимых персонажей - Назар Лютый - главный персонаж сериала "Ловец снов", который вышел весной этого года. В нем я сочетал разные черты, а основе референсы были - Шерлок Холмс и Доктор Хаус.

Хотели бы сыграть какого-то другого персонажа?

Конечно! Мне всегда хочется испытать себя в новых амплуа. Хотел бы сыграть персонажа, который кардинально отличается от всего, что я делал раньше. Попробовал бы себя в комедии или в историческом кино. У меня вообще есть мечта сыграть Графа Дракулу.

Чем сложнее и необычнее роль, тем интереснее. Ведь именно через такие вызовы можно расти и находить что-то новое в себе.

Опытным актерам тоже приходится участвовать в кастинге или вам сразу предлагают роль?

Кастинг - это неотъемлемая часть профессии, даже когда уже есть опыт и признание. Думаю, в Украине есть лишь несколько актеров, которых сразу утверждают без проб. Когда заказчик и продюсерско-режиссерская группа знают, что на определенную роль хотят именно этого актера. Во всех остальных случаях - пробы. Бывают даже случаи, когда тебя пробуют на определенную роль, а потом: "О, а давай еще на этого персонажа попробуем". Плюс есть понятие ансамблевых проб - это когда тебя пробуют с потенциальными кандидатами-партнерами. Ведь на утверждение подается весь ансамбль актеров. Путь утверждения он очень длинный и в этой цепи очень много людей. От кастинг директора до руководства канала-заказчика.

Кто ваш главный конкурент среди актеров? С кем вы пробовались на одну роль, но взяли другого человека? Возникали ли из-за этого конфликты?

Нет, конфликты - это не про меня. Конечно, бывает грустно от того, что меня не утверждают на ту или иную роль, особенно когда крутой персонаж и сценарий, но я быстро это отпускаю. Я вообще живу по принципу: "Мое всегда будет моим". И всем рекомендую использовать этот принцип. Молодые актеры-коллеги делятся, что после каждого кастинга ждут ответов, живут этим, а потом разочаровываются, что не утвердили. Это неправильно. Я и сам таким был в начале. Индустрия - жестокая. И здесь нет времени останавливаться и переживать из-за того, что не утвердили. Я говорю, значит не мое и иду дальше. Актер - это действие, а действие - это движение вперед.

А насчет конкурентов, я как-то не думал на эту тему. Хотя всегда интересно узнать, а кого же взяли. Ну и есть конечно несколько актеров, с которыми мы пробуемся на одни и те же роли, но я не буду называть фамилий.

Недавно закончился второй сезон "Женского доктора". Расскажите подробнее о съемках, сложностях, дружбе с коллегами или наоборот?

Мне везет по жизни, я всегда работаю в хороших коллективах. Так произошло и с проектом "Женский доктор. Новая жизнь 2". Я попал уже в слаженный коллектив, имею в виду съемочную группу. Коллектив, который сработан первым сезоном, все работают как часы. Поэтому особых сложностей в съемках не возникало. А с коллегами-актерами тем более не может быть конфликтов, почти со всеми мы знакомы очень давно, поэтому это тот случай, когда работа в кайф во всех аспектах. Как я уже отмечал, я не конфликтный на площадке, да бывают разные моменты, но всегда, в первую очередь, я стараюсь оставаться человеком.

Будет ли третий сезон?

Ой, это вопрос, который всегда в первую очередь интересует всех. Актеры всегда хотят продолжения, ведь снять целый сезон это как прожить "маленькую жизнь", но, к сожалению, мы никак на это решение не влияем. Если рейтинги сериала хорошие, скорее всего канал продолжает заказ продукта. Но всегда есть много подводных камней. Даже участие того или иного актера может быть под сомнением в продолжении. Поэтому, не скажу. Не знаю.

Ваша сюжетная линия закончилась на освобождении из центра. Пофантазируйте, что ваш герой делает дальше.

Не согласен. Зритель не видел освобождения Олега Петровича. Был разговор, после которого Мельник задумался, а зная его характер на все сто процентов, могу с уверенностью сказать, что он искал выход, как выйти сухим из этой ситуации. Собственно это я и сыграл. Пообщавшись с режиссером и шоураннером проекта, было принято решение поставить три жирные точки. Поэтому увидим, как будет, если конечно будет продолжение. А то, что его не было на финальном празднике - это нормально. Он и до этого не сильно дружил с работниками центра. Нет, не думаю, что он сразу пошел увольняться.

Есть ли у вас что-то общее с вашим героем?

Нет, мы совершенно разные. И я всегда стараюсь избегать сходства между персонажем и собой. Актерская игра - это, прежде всего, игра. Это возможность прожить другую жизнь, и в этом и заключается интерес. Я ищу то, что делает моего героя уникальным и передаю его характер.

Конечно, могут быть какие-то общие эмоции или реакции на определенные ситуации, но в целом, я стараюсь максимально отделить себя от своего персонажа. Это дает мне возможность создать что-то новое и интересное.

У вас есть жена. Не ревнует ли она, когда вы снимаетесь в постельных сценах?

Я считаю, что ревность начинается тогда, когда ты даешь повод для этого. Когда я стал на путь актера, мы обсудили, что будут такие сцены - индустрия требует. Я даже помню, как пришел домой и говорю - завтра у меня поцелуй в кадре, смотри, как актеры это делают и собственно на этом и поставили точку. Она абсолютно адекватно относится и понимает, что это только работа. Иногда, даже просматривая вместе эти сцены, она может посмеяться, или поправить, что мог и реалистичнее сыграть(смеется). Это часть профессии. И я отношусь к этому как к работе. Потому что когда сам процесс происходит, вокруг тебя куча людей, каждый выполняет свою часть работы. Режиссер ставит задачу, ассистенты бегают, операторы, гаферы, гримеры тебя поправляют, еще и текст надо помнить. И ты просто не принимаешь во внимание, что это что-то другое, кроме работы. Сняли, вот и хорошо, погнали дальше.

Как ваши отношения изменились за время войны? Были ли кризисы? Как вы их преодолевали за столько лет семейной жизни?

За время войны наши отношения только укрепились, потому что мы не только муж и жена, но и родители. Мы несем ответственность за наших детей, семью в целом, за нашу маленькую вселенную, как мы ее называем. Поэтому стали еще более сплоченной командой.

Кризисы... Да, пожалуй, кризисы были, как и у всех, но супер критических точно не было, потому что мы всегда много разговариваем, советуемся друг с другом, проговариваем что кого не устраивает, поддерживаем друг друга во всем, идем на компромиссы. Еще в отношениях важен юмор, и иногда подходить к тем или иным ситуациям с юмором очень полезно. Поэтому мы любим подшучивать друг над другом. Отношения - это совместная работа. Но когда есть любовь, то эта работа не сложная и получается так, как вы оба этого хотите.

Кстати, как-то вы говорили, что вам предлагали роль оккупантов. Как это было?

Да, предлагали, конечно. Сейчас очень много контента снимается о войне и, конечно, есть роли оккупантов, российских офицеров, агентов ФСБ. Сейчас я отказываюсь от таких предложений. Чтобы твой герой не делал в кадре, ты должен оправдать это для себя, потому что это поступок твоего персонажа. А я не могу оправдать этих людей, даже в актерской игре. Мне неприятны эти люди. Я понимаю, что их кто-то должен играть. Коллеги-актеры берутся за такие роли, но я пока не готов. Я вообще считаю, что рано нам снимать фильмы о войне. А если и снимать, то снимать очень качественно. Война продолжается, мы видим ужасы каждый день. У нас летают ракеты, разрушаются детские больницы, умирают люди. Поэтому к производству продукта на эту болезненную тему должен быть очень взвешенный подход.

Могли бы вы сыграть оккупанта в украинском проекте?

Сейчас нет. Когда-то в будущем возможно. Вот например 31 октября выходит в прокат фильм "БожеВільні". Мы его сняли еще до полномасштабного вторжения. Сюжет ленты погружает нас в 70-е годы и рассказывает о карательной психиатрической медицине советского союза. Я сыграл КГБшника, который собственно был одним из основных звеньев "системы". Снимался бы этот фильм сейчас, я бы согласился на эту роль снова, ведь действия происходят в далеком прошлом. Хотя думаю, что воссозданный мной персонаж уже был бы совсем другой.

Думали ли о том, чтобы пойти на фронт? Вы проходили ВВК?

В первые дни полномасштабного вторжения мы с семьей поехали в город Хмельницкий, где я собственно родился. Пошел в военкомат, тогда отправили домой, ведь по состоянию здоровья был снят с учета. По новому закону обновил свои данные, стою на учете и даже имею военную профессию. Конечно, может прийти повестка. От этого никуда не денешься, кто-то должен защищать нашу землю. А кому защищать?

Вы работали с россиянами. Остались ли у вас друзья в РФ?

Работал. Многие работали. Мы были заложниками ситуации, ведь почти все что снималось, продавалось на русскоязычный рынок. Поэтому и квота была, где главные или второстепенные роли должны были выполнять россияне. Знаю лишь несколько актеров, которые не работали в русскоязычных проектах, начиная с 14-го года.

Актеры из страны-агрессора никогда не были мне друзьями, даже когда были здесь. Общались, да, а вот друзьями - нет. Когда началась война, лично писал многим, с кем работал, но ответа до сих пор нет. Да уже и мне не надо, и так все понятно.

Возникали ли у вас с ними конфликты на съемочной площадке?

Конфликты нет. На площадке я всегда стараюсь вести себя корректно по отношению к каждому участнику проекта, ведь мы один большой механизм, который работает над созданием совместного продукта.

Ваша реакция, если они снова появятся в Украине?

Это просто невозможно. Мы должны делать все, чтобы такого никогда не произошло. Если так будет - это поражение, которое я даже допускать не хочу. Хватит. Насняли. У нас очень много своих талантливых людей: актеров, режиссеров, операторов и всех художников. Мы должны делать свое. Свой качественный продукт, и показывать всем, что достойны быть частью большого цивилизованного мира.

До 2022 вы общались на русском. Почему перешли на украинский? Сложно ли это вам далось?

Я родился и вырос в городе Хмельницкий, моя семья там общается на украинском. Поэтому переходить было конечно не трудно. Но я разговаривал на русском. Снимали большинство всего на русском. Поэтому и есть такой грешок. Я не могу сказать, что полностью разговариваю исключительно на украинском, иногда еще проскакивает словечко. Знаете, это как плохая привычка. Говорят, от привычки можно избавиться за 21 день. Но оно сидит в нас очень глубоко. В наших генах, в памяти с детства, юности. Ведь все мы смотрели советские фильмы и слушали их музыку. Это было частью нашей жизни. Сейчас это нужно искоренять. Как сорняк на огороде. Взял сапу и руби. Как по мне это должно быть сознательным поступком человека, который себя уважает. Я не понимаю, как люди продолжают и даже не пытаются переходить на украинский, когда ежедневно нас уничтожают. Как, выходя из укрытия, у них поворачивается язык окликать своих детей на языке оккупанта. Это просто какой-то сюр.

За какую роль вам больше всего стыдно и какой вы больше всего гордитесь?

Стыдно... Знаете их столько у меня было? что сразу и не вспомнишь. Особенно в начале карьеры. Иногда бывает включают какой-то повтор из далекого прошлого, и я смотреть это не могу. Помню один из первых небольших эпизодов играл очень серьезного адвоката. Его роль начиналась когда он спускался по лестнице в подземный переход и его сразу убили. Но тем не менее, каждая роль, даже маленький эпизод - это опыт. Это определенный шаг к чему-то большему.

Как я уже отмечал, я люблю каждую свою роль, ведь это мои дети, которых я создавал. Сейчас две роли которые могу выделить - это роль Назара Лютого в сериале "Ловец снов" и моя дебютная роль в полнометражном фильме "БожеВильные".

Были ли какие-то курьезы во время съемок?

Конечно, курьезы на съемках всегда случаются! Это вообще часть процесса.

Бывали случаи, когда я, например, не мог сдержать смех во время серьезной сцены. Меня вообще очень легко расколоть. Или когда техника подводила, и мы просто не можем продолжить съемку, пока не исправили ситуацию. Сейчас вообще, что ни день - то курьез. Я имею в виду постоянные тревоги. Идет у тебя серьезная сцена, ты, например, признаешься в любви и тут начинается у всех "Внимание, воздушная тревога", и пока не отзвучит на всех гаджетах, ты держишь то состояние, чтобы продолжить. Или ночная смена, и во время дублей работает ПВО, а тебе надо что-то еще играть.

Иногда бывают неожиданные моменты, когда второй актер делает что-то смешное и я просто не могу удержаться. Эти моменты добавляют атмосферы на съемочной площадке, делают процесс живым и незабываемым.

Приходилось ли вам преодолевать какие-то страхи ради роли? Или идти на какие-то жертвы?

Пока прямо таких преодолений страхов или жертв я не припоминаю. Получается, что не было. Но были у меня некоторые страхи и фобии, которые в начале даже прописывались как табу для съемок. Например, съемки в гробу. А сейчас все изменилось, и я всегда стараюсь свою роль выполнять самостоятельно без дублеров и каскадеров. Дальше посмотрим. Самому интересно.

О чем мечтаете, кроме победы?

Мечтаю об отпуске за границей. Очень хотим с детьми на море. Пытался их отправить, но жена сказала: "Поедем на море только вместе с тобой". Поэтому делаю все, что могу, чтобы приблизить победу, и мы могли осуществить нашу общую мечту. Вообще я понял, что нужно путешествовать, открывать для себя новые страны, знакомиться с другими культурами.