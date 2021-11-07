Ольга Лящук продемонстрировала свою силу и выносливость на проекте "Україна має талант".

6 ноября состоялся третий выпуск шоу "Україна має талант", на котором свои умения продемонстрировала украинка Ольга Лящук. Девушка обладает титулом самой сильной женщины на планете.

Кроме того, что она показывала упражнения с железом, так еще и сумела бедрами раздавить пять арбузов всего за 36 секунд. Тем самым она установила два новых рекорда.

Ольга призналась, что у нее есть мечта сняться в голливудском фильме с актером Арнольдом Шварцнеггером. По ее словам, однажды она с ним виделась вживую, когда он вручал ей кубок после соревнований. Судья Ксения Мишина поинтересовалась, спрашивала ли Ольга у Шварцнеггера, есть ли для нее роль в каком-то фильме.

Читайте такжеСМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины 2021-го по версии People"Мало было времени, чтобы спросить. Там было 25 охранников. И я подумала, что десятерых я "раскидаю", а кто поможет с остальными", - сказала девушка.

Сергей Притула обрадовал самую сильную женщину планеты и сказал ей "да". В итоге она получила три одобрения и прошла дальше.

"Вы спокойно идете дальше. Если захотите там кого-то обнять, то аккуратно. Чтобы у людей не потрескались косточки, как арбузы", - пошутил Притула.

Напомним, в третьем выпуске шоу "Україна має талант" девушка читающая мысли удостоилась первой "золотой кнопки".

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Автор: Диана Могилевич