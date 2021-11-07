Девушка пришла на шоу вместе со своим мужем.

6 октября состоялся третий выпуск масштабного шоу "Україна має талант". Зрителей и судей поражали участники с невероятными навыками. Так, на шоу выступила девушка Марина из Днепра, а помогал ей в достижении цели ее супруг Джеймс.

Девушке завязали глаза и закрыли уши, а Джеймс вместе с судьями выбрал несколько предметов, которые Марина должна была назвать. Ксения Мишина, Сергей Притула и Женя Кот не поверили своим глазам. Вероятно, они даже не подозревали, что кто-то действительно умеет читать мысли.

После того как Марина справилась со всеми заданиями, судьи высказали ей множество комплиментов.

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А вот Женя Кот пошутил и сказал, что участники могут попробовать свои силы в программе "Следствие ведут экстрасенсы". А вот Ксения Мишина не только похвалила Марину и Джеймса, но и нажала первую "золотую кнопку", после чего участники так обрадовались, что даже расплакались. Кроме того, им сказали три "да", поэтому они проходят дальше.

Напомним, ранее афроамериканец "Юра из Коломыи" поразил песней про украинский банош.

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Автор: Диана Могилевич