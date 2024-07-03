Мужчина опубликовал видео в сеть.

Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак выехал с территории Украины во время войны. Мужчина сейчас находится в США.

Об этом сам Ханумак рассказал в Instagram и похвастался соответствующим видео из-за границы. На нем видно, как актер встретился с 6-летним сыном Артуром, который сейчас живет с мамой Алиной Шаманской в Лос-Анджелесе.

"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я переживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой... Вопреки репутации. Вопреки работе. Несмотря ни на что, я смотрю на тебя сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца", - подписал Ханумак видео на русском языке.

А потом намекнул, что, возможно, не вернется больше в Украину, ведь хочет видеть постоянно своего сына.

"Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", - подчеркнул он.

Как именно удалось пересечь границу 34-летнему Руслану - он не отметил.

Реакция подписчиков

Подписчики сразу начали реагировать на выезд актера. Некоторые пожелали хорошего отдыха с сыном, однако большинство раскритиковали Ханумака.

"Как некоторые мужчины так спокойно пересекают границу и даже не скрывают это?"

"Уклонист! На фронт! Все отцы хотят быть не в окопах, а с семьей и детьми"

"Почему бы не жить в одной стране и не воспитывать ребенка вместе?".

Сам Руслан никак не отреагировал на критику в сети.

К слову, в начале войны Руслан Ханумак находился с Алиной Шаманской и сыном в США. Однако позже вернулся в Украину. Затем пара объявила о своем разводе. После чего они начали публично скандалить и выяснять отношения. В июне этого года супруги наконец официально расторгли свой брак.

Напомним, ранее актер Руслан Ханумак признался, изменял ли Алине Шаманской.

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