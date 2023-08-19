Блогерша отмечает, что пока не хочет раскрывать всех деталей, ведь это больно ударит по ее бывшему.

Известная блогерша-миллионница Алина Шаманская, которая зимой 2023 года сообщила о разводе с мужем Русланом Ханумаком, впервые заговорила об отношениях с ним. После скандала, произошедшего в январе, она почти ничего не говорила о бывшем.

"Раскол произошел раньше, но его нельзя назвать полноценным расколом. Но думать, что это не мой человек, я начала где-то на пятом месяце беременности. Это были такие, просто звоночки, а потом было много разных ситуаций... Задумываться более детально именно о разводе и разрыве отношений я начала за два года до войны, более серьезно - за год до войны, и еще до войны я об этом думала. Отношения были не самыми лучшими в последнее время, но я пыталась их наладить", - пояснила Шаманская в интервью для YouTube-канала "Розмова".

По словам блогерши, она всегда мечтала, чтобы ее сын Артур жил в полноценной семье. Однако отношения с ее избранником сложились иначе. Шаманская призналась, что уже в США, где она находилась вместе с сыном и мужем на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, они расходились на две недели.

Видео дня

Блогерша посреди ночи собрала сумки и забрала сына. Впрочем, потом Ханумак уговорил ее попробовать начать все сначала. А на Новый год, когда избранник Шаманской вернулся в Украину, они общались по видео и даже говорили фразу "Я тебя люблю".

Причиной развода блогерша называет не войну. Она отмечает, что сейчас не хочет раскрывать все подробности.

"Точно скажу, что не война была причиной нашего развода. Я знаю причины нашего развода, но пока, в данный момент своей жизни, я не готова ими делиться", - пояснила Шаманская.

Блогерша рассказала, что хотела обо всем рассказать в этом интервью. Впрочем, перед ним она внезапно встретила Ханумка. Шаманская возвращалась в Киев, она не ожидала увидеть прежнего.

"Когда я случайно встретила Руслана, увидела его, я почувствовала его состояние. И я подумала, что я этого делать не буду. Потому что я не хочу убивать его еще сильнее. Я имею в виду, что он сейчас переживает очень тяжелый период в своей жизни, наверное, самый трудный. И я, как человек, который до сих пор считает Руслана родным, он мой родной человек, он отец моего сына, мы до сих пор в официальном браке. И пока я с ним в официальном браке, начнем с этого, никаких подробностей не будет... Я не хочу, чтобы моя откровенность его добила, скажем так. То есть я не хочу говорить, что мне его жаль... Мне не хочется делать ему еще хуже", - заявила Шаманская.

Впрочем, блогерша считает, что Ханумак все же заслуживает того, чтобы она раскрыла все детали. Поэтому Шаманская подчеркнула, что родственники юмориста должны быть ей благодарны за то, что она оставляет неприятные подробности "за кадром".

Скандал между Ханумаком и Шаманской - что известно

В январе 2023 года блогер заявила о разводе с Ханумаком. Шаманская показала фото, на котором ее избранник стоял в "интересной позе" с Анной Алхим. Она отметила, что это "последняя капля".

После этого Ханумак заявил, что они расстались год назад. Впрочем, сама Шаманская назвала слова бывшего ложью.

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