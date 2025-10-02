Подробностей он не раскрывает.

23-летний победитель украинских талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин прокомментировал разрыв своего брака.

Вчера певец оставил в своем Instagram-аккаунте поле для вопросов от подписчиков. Ожидаемо, что некоторые из них решили расспросить его о причинах расставания. На вопрос, почему он расстался с Иванной, Роман ответил так:

"Она сама сделала такой выбор, поэтому как-то так...".

Также у Романа поинтересовались, видится ли он с их маленькой дочкой. Он сказал, что девочка должна приехать к нему. На вопрос, как у него дела, певец дал такой ответ: "Радуюсь, что до сих пор живу, и имею силы иногда улыбаться".

Роман Сасанчин разводится

Как писал УНИАН, в начале сентября жена певца сообщила в сети, что их история любви "подъехала к конечной станции". Пара была вместе шесть лет, в 2021 году у них родилась дочь Элизабет.

Напомним, весной 2022 года Роман и Иванна уже объявляли о намерении разойтись, однако их отношения продолжились.

