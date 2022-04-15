Об этом пара задумывалась еще месяц назад.

Супруга украинского артиста Романа Сасанчина - Иванна - сообщила грустную новость о том, что они разводятся.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит", – написала девушка в своем Instagram.

Больше никаких подробностей она не раскрыла, да и сам Роман пока никак не прокомментировал ее заявление.

Известно, что пара познакомилась в 2020 году. Уже через год Роман сделал предложение своей девушке, а вскоре стало известно и о ее беременности.

На начале декабря влюбленные поженились, а 30 декабря у них родилась дочь Элизабет.

Вас также могут заинтересовать новости: