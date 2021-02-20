Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк назвали своего первенца Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.

9 февраля внучка королевы Елизаветы II - принцесса Евгения - родила первенца.

Читайте такжеЕлизавета II в девятый раз стала прабабушкой: принцесса Евгения родила первенца (фото)

Сегодня стало известно, какое имя дали мальчику – Евгения и ее супруг рассказали об этом в Instagram, показав фото с ребенком.

На снимке принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк держат малыша на руках. Его назвали Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.

"Спасибо за множество добрых посланий. Наши сердца полны любви к этому человечку, просто не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями", – написала Евгения в соцсети.

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола.

К слову, у королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть девять правнуков. А недавно о второй беременности сообщили в семье принца Гарри и Меган Маркл.

Королевская семья Британии: новости на тему

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН