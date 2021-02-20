9 февраля внучка королевы Елизаветы II - принцесса Евгения - родила первенца.
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Сегодня стало известно, какое имя дали мальчику – Евгения и ее супруг рассказали об этом в Instagram, показав фото с ребенком.
На снимке принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк держат малыша на руках. Его назвали Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.
"Спасибо за множество добрых посланий. Наши сердца полны любви к этому человечку, просто не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями", – написала Евгения в соцсети.
В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола.
К слову, у королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть девять правнуков. А недавно о второй беременности сообщили в семье принца Гарри и Меган Маркл.
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