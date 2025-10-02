Его мечта так и не осуществилась.

Младший сын Чарльза III принц Гарри однажды был в шаге от того, чтобы оставить на своем теле татуировку с картой Ботсваны.

Как пишет Radar Online, эту историю он описал еще в своих мемуарах "Запасной", но она снова стала темой обсуждения после того, как герцога заметили в тату-салоне в Нью-Йорке.

Идея сделать татуировку появилась в 2012 году во время его громкой поездки в Лас-Вегас. Под влиянием алкоголя и атмосферы свободы Гарри захотел увековечить свою любовь к Африке, набив карту Ботсваны на подошве ноги. Однако друзья решили, что наследник королевской семьи пожалеет о таком решении, и категорически остановили его.

В прошлом году его видели в известном нью-йоркском салоне "East Side Ink" вместе с американским певцом Jelly Roll. Настоящей татуировки тогда не было - сцена оказалась частью шуточного проморолика к "Играм непокоренных". По словам инсайдеров, эта постановка снова напомнила Гарри о его давней страсти.

Напомним, недавно Меган Маркл опубликовала в сети редкие кадры из их с Гарри и детьми дома в Калифорнии.

