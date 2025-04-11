Герцог Сассекский хотел пообщаться с настоящими героями.

Герцог Сассекский принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил львовский госпиталь, где проходят лечение раненые украинские защитники, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, показав соответствующее видео.

"Во Львове был принц Гарри. Да, тот самый. Без пафоса, без камер, без красных дорожек. Скромно приехал в Superhumans (ортопедическая клиника во Львове - УНИАН). Потому что хотел пообщаться с настоящими героями. Увидел наших защитников, которые потеряли на войне здоровье, но не потеряли стержень и веру в свое государство и себя в нем", - сообщил Козицкий.

По его словам, принц Гарии также познакомился с медиками из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, где ежедневно ставят бойцов на ноги, привлекая передовых специалистов и современные технологии.

"Украина - страна настоящих. Страна несокрушимых. Это отмечают даже принцы. И это только начало", - подытожил Козицкий.

Визиты королевских особ в Украину

Как писал УНИАН, 11 апреля стало известно, что принц Гарри тайно приехал в Украину. О его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул страну.

Герцог Сассекский стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. За год до этого в Киев приезжала герцогиня Эдинбургская Софи.

Примечательно, что король Великобритании Чарльз III еще не побывал в Украине. Однако к нему ездил президент Украины Владимир Зеленский. Чарльз встретился с украинским лидером, несмотря на нейтралитет.

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