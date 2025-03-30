Такие обвинения поступили от главы фонда, соучредителем которого был принц.

Принца Великобритании, сына короля Чарльза III Гарри обвинили в преследовании и издевательствах. Обвинения поступили от Софи Чандауки - председателя благотворительной организации Sentebale, соучредителем которой был представитель королевской семьи.

Как пишет издание Sky News, женщина сделала скандальное заявление после того, как герцог Сассекский ушел из организации из-за, по его словам, сложных отношений с опекунами объединения и руководительницей. Глава Sentebale утверждает, что принц распространил "вредоносную информацию", которая вызвала нападения на многих работников фонда.

"Принц Гарри позволил обнародовать вредоносную новость для внешнего мира, не уведомив меня или моего исполнительного директора. И можете себе представить, что это нападение сделало для меня и 540 человек в организациях Sentebale и их семей? Это пример масштабных преследований и издевательств", - отметила Чандаука.

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Однако инсайдеры указывают, что заявление Софи является безосновательным и таким, что намеренно портит репутацию Гарри. Бывшие участники организации были готовы, что женщина решится на такие обвинения после решения принца. Сейчас они окончательно объявили, что не вернутся в Sentebale и "с нетерпением ждут установления истины".

Также обвинения считает клеветой бывшее доверенное лицо организации Келелло Леротоли. Мужчина указал: "Я могу честно сказать, что на встречах, на которых я присутствовал, никогда не было даже намека на такое. Общий тон и поведение членов правления были направлены на то, чтобы уважать друг друга, учитывать мнения и вклады друг друга и говорить с уважением. Поэтому все это стало для меня шоком".

Что известно о скандале

25 марта этого года герцог и принц Сейисо объявили, что уходят в отставку. Как известно, фонд они основали в 2006 году. Его целью является поддержка детей и молодежи на юге Африки, которые болеют ВИЧ и СПИДом. Тогда знаменитости заявили, что вынуждены покинуть организацию в "знак солидарности" с советом опекунов, которые ранее ушли в отставку из-за конфликтов с Чандаукой.

"С тяжелым сердцем мы слагаем с себя полномочия меценатов организации до дальнейшего решения, в знак поддержки и солидарности с попечительским советом, который вынужден был сделать то же самое. Это ужасно, что отношения между опекунами благотворительной организации и председателем правления разрушились безвозвратно, создав неприемлемую ситуацию", - сообщили основатели Sentebale.

Точные причины конфликта неизвестны, но источники утверждают, что ссора возникла на фоне нового решения председателя. Она передала право принимать все решения по организации лидерам на юге Африки. Принц Гарри обращался к председателю с просьбой уйти в отставку, но этого не произошло. Женщина подала в суд на компанию, чтобы остаться на своей должности.

Напомним, ранее принц Гарри осуществил мечту матери принцессы Дианы. Знаменитость отказался от престола и переехал жить в США. Он официально подтвердил, что стал резидентом Америки. Об этом всю жизнь мечтала его мама. Она ненавидела жизнь в королевской семье и не хотела быть принцессой.

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