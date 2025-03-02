"Мягкая сила" короля является "тихим оружием" британской дипломатии.

Сейчас король Соединенного Королевства Чарльз III играет роль объединяющей фигуры перед лицом расколотой глобальной дискуссии.

Об этом пишет корреспондент Sky News Лора Бандок, анализируя встречу короля с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась сразу после громкого конфликта с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме:

"Это все было запланировано перед встречей Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. И как всегда, тщательно срежиссировано правительством. Король находится над политикой, но оказывается в центре сложной и деликатной международной дипломатии".

Она напомнила, что во время визита в Соединенные Штаты Америки британский премьер-министр Кир Стармер передал Трампу письмо от Чарльза III, в котором пригласил его в Великобританию. Журналистка называет "мягкую силу" короля "тихим оружием" британской дипломатии.

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"Хотя Чарльз решительно высказывался по Украине, его дискуссии с Зеленским не вышли за рамки брифинга. Эта аудиенция была моментом, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, не провоцируя Белый дом. Король оказался посередине", - добавляет она.

Позиция королевской семьи по войне

Официально британская королевская семья придерживается политического нейтралитета. По традиции, монарх и его семья не выражают политических взглядов и не вмешиваются в государственные дела.

Несмотря на это, они активно выражали поддержку Украине через встречи, гуманитарную помощь и символические жесты. В частности Король Чарльз III (еще как принц Уэльский) встречался с украинскими беженцами и военными, которые проходили подготовку в Британии.

Во время первой официальной речи как король он вспомнил Украину, осудив агрессию и выразив поддержку украинцам.

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