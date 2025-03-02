Сейчас король Соединенного Королевства Чарльз III играет роль объединяющей фигуры перед лицом расколотой глобальной дискуссии.
Об этом пишет корреспондент Sky News Лора Бандок, анализируя встречу короля с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась сразу после громкого конфликта с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме:
"Это все было запланировано перед встречей Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. И как всегда, тщательно срежиссировано правительством. Король находится над политикой, но оказывается в центре сложной и деликатной международной дипломатии".
Она напомнила, что во время визита в Соединенные Штаты Америки британский премьер-министр Кир Стармер передал Трампу письмо от Чарльза III, в котором пригласил его в Великобританию. Журналистка называет "мягкую силу" короля "тихим оружием" британской дипломатии.
"Хотя Чарльз решительно высказывался по Украине, его дискуссии с Зеленским не вышли за рамки брифинга. Эта аудиенция была моментом, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, не провоцируя Белый дом. Король оказался посередине", - добавляет она.
Позиция королевской семьи по войне
Официально британская королевская семья придерживается политического нейтралитета. По традиции, монарх и его семья не выражают политических взглядов и не вмешиваются в государственные дела.
Несмотря на это, они активно выражали поддержку Украине через встречи, гуманитарную помощь и символические жесты. В частности Король Чарльз III (еще как принц Уэльский) встречался с украинскими беженцами и военными, которые проходили подготовку в Британии.
Во время первой официальной речи как король он вспомнил Украину, осудив агрессию и выразив поддержку украинцам.