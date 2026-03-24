Стала известна дата выхода нового сериала от создателя 'Олененка'

Долгожданный сериал Half Man с Ричардом Гэддом и Джейми Беллом будет состоять из шести эпизодов.

Премьера драматического сериала Half Man, название которого чаще всего переводится как "Получеловек", состоится 23 апреля 2026 года на HBO.

Это новый проект от шотландского писателя и комика Ричарда Гэдда, который прославился в 2024 году на весь мир благодаря драматическому сериалу "Олененок" для Netflix – он выступил его создателем и одновременно исполнил в нем главную мужскую роль.

Этот сериал был признан критиками одним из лучших за 2024 год, а также завоевал немало престижных наград, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

Впрочем, если в "Олененке", основанном на реальной истории из жизни Гэдда, в центре сюжета был мужчина-жертва преследования со стороны одержимой им женщины, то в Half Man режиссер, наоборот, зайдет на территорию токсичной маскулинности.

О чем сериал Half Man

Как пишет BBC, в центре сюжета окажутся братья Найл и Рубен – не кровные родственники, но более близкие друг к другу, чем бывают родные. Один – яростный и преданный, другой – кроткий и нежный. Они были неразлучны в молодости, сближенные смертью и обстоятельствами.

Но когда Рубен появляется на свадьбе Найла три десятилетия спустя, все кажется другим. Он напряжен, хитер, ведет себя как сам не свой. И вскоре происходит взрыв насилия, который катапультирует зрителей обратно в их жизни, от восьмидесятых до наших дней.

Охватывая 30 лет жизни этих сломленных мужчин, Half Man исследует братство, насилие и чрезвычайную хрупкость мужских отношений. В конце концов, когда все рушится, иногда именно самые близкие отношения разрушаются сильнее всего.

Главные роли в сериале исполнили сам Гэдд и английский актер Джейми Белл ("Билли Эллиот", "Джейн Эйр", "Сквозь снег", "Нимфоманка", "Рокетмен").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов.

