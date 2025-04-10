О визите стало известно, когда он уже покинул Украину.

Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в четверг, 10 апреля. Он встретился с украинскими защитниками, которые проходят лечение.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

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На кадрах с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда "Игры Непокоренных" (Invictus Games Foundation), разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Королевская семья и Украина

В марте принц Уильям посетил школу украинских беженцев в Таллине, Эстония. Там он пообщался с детьми из Украины, поиграл в баскетбол и получил в подарок сине-желтый браслет в знак поддержки Украины.

В марте 2023 года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила военный полигон в Северной Ирландии, где проходили подготовку украинские военнослужащие.

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