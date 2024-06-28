Театр толерантно относится к действиям россиян и не признает их преступлений.

Украинская иллюстратор Дарья Зименко, которая пережила оккупацию Киевщины и насилие со стороны оккупантов, столкнулась с позорной позицией польского Театра на Фактах Института Гротовского во Вроцлаве. На днях девушку пригласили стать спикером на чтении, главной темой которого были пережитые украинкой события во время оккупации. Однако некоторые важные тезисы иллюстраторки не вошли в видео театра.

В своем Facebook Дарья опубликовала пост, в котором возмутилась действиями польского театра. Она убеждена, что у организаторов чтения не было цели напомнить миру о преступлениях оккупантов, а призвать к примирению "братских народов". Более того, для этого они даже пригласили к участию российскую режиссерку, чем нарвались на скандал.

"Сегодня я получила запись чтений и обсуждения. И что я увидела? Что некоторые мои ответы вырезаны! Потому что театр толерантно относится к россиянам, а я говорила то, что идет в разрез с этой политикой. О политике театра я не была предупреждена, а если бы была, то отказалась бы рассказывать свою историю", - написала Зименко.

Видео дня

Иллюстратор говорит, что все вокруг разговаривали на польском, поэтому она не могла до конца понять, о чем идет речь. Только в конце чтения девушка поняла, что театр продвигает тезис о "братских украинском и русском народах".

"То есть в одном пространстве посадили режиссера-россиянку, которая рассказывала о "любви и искусстве вне политики", и меня - украинку, которая пострадала от российских оккупантов. И вот в результате, по мнению организаторов и участников этого действия, должно было состояться символическое примирение и надежда на дружбу. По очевидным и понятным причинам этого не произошло", - отметила украинка.

Зименко поделилась, что после чтения на театр написали немало жалоб общественные организации и активисты. После этого в сети распространили полную версию выступления Дарьи. Украинка во время речи пыталась донести, что Россия - это страна-агрессорка, которая уничтожает людей и города.

"В Украине ситуация такова, что у нас нет ни времени, ни желания разбираться, кто, где и какой россиянин. Россия - страна-террорист. Между нами не может быть перемирия", - рассказала девушка в комментарии для OBOZ.UA.

Несмотря на призывы неравнодушных, в прямой эфир слова Зименко так и не вошли. Театр публично попросил прощения у украинки. Его представители в Facebook написали, что комментарии Дарьи якобы исчезли из-за плохой интернет-связи. Они добавили, что не пытались оправдывать действия россиян.

"С большим удивлением и беспокойством мы заметили, что конец дискуссии не транслировался корректно. Это была просто техническая ошибка, которая не зависела ни от организаторов, ни от опытных и профессиональных технических специалистов, которые были привлечены к трансляции. Это уже второй раз за день, когда нас на некоторое время отключили от интернета. Мы не могли предвидеть такой проблемы. К нашему удивлению, в комментариях под видео появились обвинения в цензуре. Здесь мы должны выразить решительный протест - мы не цензурируем никаких высказываний. Дискуссия не для того была организована в прямом эфире, чтобы из нее что-то вырезать", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Адель оскандалилась из-за платья российского дизайнера, который шил одежду для оккупантов.

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