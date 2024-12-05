'Оно мне не надо': певец BRYKULETS рассказал, с каким известным артистом отказался подписать контракт

Молодого и талантливого исполнителя BRYKULETS знают по дуэтам с Wellboy, группами NAZVA, ADAM и называют ярким представителем нового поколения украинской музыки. Два года назад он переехал в Киев и по знакомству записал на студии четыре сольных трека. В это трудно поверить, но сразу после релиза на него положили глаз известные лейблы. Так, стать продюсером Ивана порывался сам Олег Псюк - лидер группы KALUSH и победитель Евровидения-2022.

"Приехал чувачок из Миргорода, выпустил четыре песни, и в этот же день, в день релиза, ему пишет розовая панамка и говорит: "Давай созвонимся", - рассказал BRYKULETS в интервью программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Однако эйфория от предложения развеялась сразу после того, как молодой музыкант просмотрел рабочий контракт: "Ты сразу говоришь "да", а потом проходит час-два, и ты начинаешь читать (контракт - ред.) и думаешь, зачем оно мне надо".

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Телеканал ТЕТ тоже распознал талант и пригласил переозвучить джингл осеннего телесезона. Так BRYKULETS стал новым голосом "влюбленных в жизнь". А вот столичным продюсерам он до сих пор отказывает и ищет себя в профессии самостоятельно. Музыкант обещает удивить слушателей мегахитом, хотя еще три года назад планировал вкладываться не в собственное творчество, а в криптовалюту.

"Я поехал в Чехию на заработки, шлифовать окна, двери, чтобы заработать деньги на криптовалюту. Заработал, но недостаточно, я собирался еще ехать, но началось полномасштабное (вторжение - ред.)", - признался артист.

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