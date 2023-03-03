Девушка покорила поклонников новыми фото.

Победительница 12 сезона шоу "Холостяк" Катя Лозовицкая снялась в новой откровенной фотосессии. Девушка появилась в кадре полностью обнаженной - без нижнего белья и одежды.

Однако интимные части тела она все же прикрыла джинсовой курточкой. Дополнила девушка образ кожаными перчатками. Стоит отметить, что на ключице заметна и лаконичная татуировка, которую Катя сделала еще до проекта "Холостяк".

Поклонники пришли в восторг от новых фотографий Лозовицкой и забросали ее комплиментами.

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Что пишут фолловеры

"Мощно"

"Какая ты красивая"

"Ого, крутые фото"

"Шикарная"

"Секси-кошечка"

"Катюша, просто вау"

Катя победила на "Холостяке-12"

Девушка боролась за сердце главного героя Алекса Топольского. Она была одной среди 25 участниц. Однако именно ей удалось победить в финале.

Пара была вместе всего лишь месяц. А после они расстались. По словам Топольского, ему не хватило энергии в Кате, к тому же все его мысли были заняты финалисткой Сашей Мудрой.

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