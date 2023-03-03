Победительница 12 сезона шоу "Холостяк" Катя Лозовицкая снялась в новой откровенной фотосессии. Девушка появилась в кадре полностью обнаженной - без нижнего белья и одежды.
Однако интимные части тела она все же прикрыла джинсовой курточкой. Дополнила девушка образ кожаными перчатками. Стоит отметить, что на ключице заметна и лаконичная татуировка, которую Катя сделала еще до проекта "Холостяк".
Поклонники пришли в восторг от новых фотографий Лозовицкой и забросали ее комплиментами.
Что пишут фолловеры
- "Мощно"
- "Какая ты красивая"
- "Ого, крутые фото"
- "Шикарная"
- "Секси-кошечка"
- "Катюша, просто вау"
Катя победила на "Холостяке-12"
Девушка боролась за сердце главного героя Алекса Топольского. Она была одной среди 25 участниц. Однако именно ей удалось победить в финале.
Пара была вместе всего лишь месяц. А после они расстались. По словам Топольского, ему не хватило энергии в Кате, к тому же все его мысли были заняты финалисткой Сашей Мудрой.