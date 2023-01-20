В эфире пост-шоу они назвали причину своего расставания.

В финале романтического реалити-шоу "Холостяк" главный герой Алекс Топольский признался в своих чувствах модели Кате Лозовицкой. Он вручил ей кольцо и сказал, что в его сердце звучит ее имя. Девушка ответила ему взаимностью.

Однако вскоре после финала проекта пара рассталась. В пост-шоу Катя рассказала, что это решение они приняли до полномасштабной войны.

"У нас оказались разные взгляды на отношения. У меня были некие ожидания от мужчины - забота, инициативность, ухаживания, но в наших отношениях я этого не увидела. Мне стало некомфортно", - сказала Катя.

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Алекс отметил, что ему не хватало энергии и страсти.

"Кать, все моменты, которые у нас были, я вспоминаю с нежностью. Мы все обсудили, выяснили, и пришли к выводу, что нет развития отношений, которое могло бы быть", - добавил Топольский.

Он уточнил, что в его мыслях была Саша Мудрая. По его словам, он смотрел эпизоды с ней и его это "цепляло". Чувства к Саше стали одной из причин его расставания с Катей.

Жизнь после проекта - Топольский пытался вернуть Мудрую

Несмотря на то, что в финале шоу Топольский выбрал Катю, позже он попытался возобновить общение с другой финалисткой проекта Сашей Мудрой. Как рассказала девушка в интервью УНИАН, Алекс писал ей, говорил, что сделал неправильный выбор.

"Он писал, что со мной у него была химия, а Катю он выбрал потому, что она из хорошей семьи", - сказала Мудрая.

Однако девушка отказалась возобновлять общение с "холостяком" и даже заблокировала его во всех соцсетях. После этого между ними разгорелся скандал. Алекс несколько раз попытался публично "уколоть" Мудрую, она ему отвечала.

"Обидно, что за образом принца все это время пряталась пустота. Жалкое зрелище", - добавила девушка.

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