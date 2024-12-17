Артист также поделился, какие прихоти беременной избранницы ему приходилось выполнять.

Известный украинский певец, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив, который вскоре станет отцом, рассказал о подготовке к рождению первенца. Исполнитель также вспомнил, какие прихоти беременной жены - танцовщицы Юлии Сахневич - ему приходилось выполнять.

В комментарии для "ЖВЛ Представляет" артист отметил, что всячески поддерживает избранницу и помогает ей во время беременности. В частности, знаменитость не скрывает, что делает все возможное, чтобы любимая чувствовала себя комфортно и выполняет ее прихоти.

Как вспомнил Позитив, одной из таких было, когда Юлии внезапно захотелось съесть листья салата. Звезда долго не думая собрался и поехал в магазин, чтобы выполнить пожелание танцовщицы. Сам певец отмечает, что с удовольствием радует жену такими поступками.

"Она может проснуться и сказать: "Мне нужен салат!". И я еду в супермаркет, все покупаю. Мне это в кайф", - рассказал Алексей Завгородний (настоящее имя артиста).

В дополнение, исполнитель отметил, что они с Сахневич активно готовятся к появлению на свет их первенца. Сейчас Юлия находится уже на последних неделях беременности, поэтому супруги приобрели необходимую технику, одежду и средства гигиены для будущего малыша.

"У нас все готово. У нас уже все есть - кроватка, автокресло, мы все купили. Такое ощущение, что уже ребенок есть в доме", - добавил Позитив.

К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Влюбленные познакомились на проекте "Танцы со звездами", где женщина стала партнершей артиста. Поженились они год назад. Пол ребенка пара пока держит в секрете. Ранее танцовщица указывала, что они объявят его после рождения первенца.

Напомним, ранее Позитив прокомментировал совместное выступление с Дорофеевой. В прошлом участники группы "Время и Стекло", а сейчас сольные артисты исполнили свой хит "Дым". Исполнитель ответил, планируют ли они в будущем выступать вместе.

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