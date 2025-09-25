Он не уверен, что продолжит сниматься в кино.

Украинский актер театра и кино Евгений Ламах сообщил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит военную подготовку.

В комментарии Общественному номинант на премии "Золота дзиґа" и "Кіноколо" сказал, что обратился в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил. После двух месяцев базовой военной подготовки станет известно, в какое подразделение он попадет:

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность".

Ламах говорит, что не уверен в возможности совмещать службу с работой в сфере кино. По словам актера, близкие отнеслись с пониманием к его решению присоединиться к войску. "Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - добавил он.

Видео дня

Евгений Олегович Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин Сумской области. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ), где учился на театральной кафедре.

Дебютировал на экране в телесериале "Команда". С тех пор получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Крути 1918", "Черкаси", "Мирний-21", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" и "Будинок "Слово".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в украинскую армию мобилизовали певца Александра Кварту.

Вас также могут заинтересовать новости: