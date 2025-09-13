Известный украинский рэпер OTOY, настоящее имя которого Вячеслав Дрофа, женился. Его избранницей стала совладелица бренда Gunia Мария Гаврилюк.
О свадьбе пара сообщила в Instagram. Они опубликовали совместные фото в праздничных нарядах, лаконично подписав их:
"Мы поженились!"
На свадебной фотосессии Мария была одета в длинное белое платье на бретелях, выбрав вместо привычных подпорок белые кеды. Девушка дополнила свои светлые локоны нежным белым веночком с лентами и подчеркнула свой образ нежным макияжем.
Вячеслав в свою очередь выбрал простой, но стильный лук. Он надел белую рубашку, черный пиджак и шорты. На ногах у него были черные кроссовки с высокими белыми носками.
В комментариях новоиспеченных супругов начали поздравлять их коллеги, друзья и поклонники:
- "Аааааай друзья", - эмоционально отреагировала певица Надя Дорофеева.
- "Это замечательно. Поздравляю!", - написал шоумен Женя Янович.
- "Вау, мои поздравления. Вы прекрасны, любви вам", - отметила актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина.
Напомним, что о предстоящей женитьбе OTOY объявил на сцене Atlas Festival. Публично пара сообщила о своих отношениях в начале года, когда артист посвятил своей возлюбленной трогательный пост в Instagram. После этого влюбленные часто появлялись вместе на различных мероприятиях.