Певица ответила на оскорбительные слова "взрослых девочек".

Злата Огневич впервые прокомментировала скандал с Олей Поляковой и Машей Ефросининой. В начале января они обвинили певицу в лицемерии.

Тогда Ефросинина вспомнила Stories Огневич, в ней та негативно высказалась об артистах, которые были за границей и не сразу вернулись домой. Полякова присоединилась к разговору и негативно высказалась о коллеге.

Как оказалось, Огневич не держит зла на "взрослых девочек". Она заткнула их за пояс, ведь ответила на все обвинения сдержанно, однако четко.

"Когда я это увидела, я была ошеломлена, и я очень удивилась, потому что у Оли и Маши почему-то на тот момент отсутствовала объективная оценка себя. И в том числе объективная оценка меня в своем посте. В Stories моя речь шла об артистах и концертах в поддержку военных, я не знала что Маша Ефросинина артист, но это их позиция", - рассказала певица в интервью "ЖВЛ".

Огневич также отмечала, что считает Полякову и Ефросинину красивыми женщинами. Однако она хочет им кое-что пожелать.

"Они очень красивые женщины, успешные, действенные. И я могу им пожелать только мудрости", - резюмировала артистка.

Скандал между Огневич и Поляковой с Ефросининой-детали

В начале года Ефросинина и Полякова говорили в своем шоу "Взрослые девочки" о лицемерии и вспомнили неприятный инцидент. Они рассказали, что одна из украинских певиц сначала их травила, а потом просила у них о помощи. Оказалось, что речь идет о Злате Огневич.

"Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "размести, пожалуйста, анонс моего клипа". Я игнорирую, потому что думаю, у человека, видимо, мозгов нет. Ты меня ср*ла, и везде ср*шь, а тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "у нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня г*вно", - рассказала тогда Ефросинина.

На обвинения в лицемерии и травле Огневич тогда ответила довольно сдержанно. Она написала: "вас никто не может обидеть без вашего на это согласия, ведь причина обиды - это прежде всего мысли. А они только в вашей голове".

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