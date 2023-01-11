Вместе с Поляковой ведущая вспомнила о конфликте, который произошел недавно.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в новом выпуске своего шоу "Взрослые девочки" поговорили о лицемерии и вспомнили неприятный инцидент, когда одна из украинских певиц сначала их травила, а потом просила у них о помощи. Они не стали называть имени этой артистки, однако сделали максимально непрозрачные намеки.

"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая до этого очень классно на этой теме хайповала. Что-то она там сказала вроде того, что нам надо к психотерапевтам обратиться, что мы уехали... Короче, что мы плохие с тобой", - вспомнила Ефросинина.

Полякова поддержала рассказ своей подруги и добавила, что эта певица постила в Stories оскорбительные вещи об артистах, уехавших из Украины. "Дали нам здесь отдохнуть без них", - вспомнила цитату Полякова, чем сразу же развеяла все сомнения - она и Ефросинина говорили о Злате Огневич. Именно эта певица летом постила "сториз" с такими словами. После этого Ефросинина заговорила об "отсутствии ума" у артистки.

Видео дня

"Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа". Я игнорирую, потому что думаю, у человека, видимо, ума нет. Ты меня ср*ла, и повсюду ср*шь, а тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня г*вно", - добавила она.

После этого Ефросинина окончально дала понять, что речь идет именно об Огневич. Она рассказала, что недавно получила просьбу поддержать одного из кандидатов на членство в жюри Нацотбора на "Евровидение". Ефросинина подчеркнула, что об этом просила не Джамала и не Юлия Санина.

"А она, эта певица, она мне пишет: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члена (жюри - УНИАН) Нацотбора на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж", - рассказала Ефросинина.

Впоследствии на обвинения в лицемерии ответила сама Огневич. В своем Instagram она не стала сообщать подробности и лаконично написала:

"Вас никто не может обидеть без вашего на это согласия, ведь причина обида - это прежде всего мысли. А они только в вашей голове".

Напомним, ранее Полякова впервые публично заговорила о конфликте с Ефросининой. Знаменитости давно вместе ведут YouTube-шоу "Взрослые девочки", но только сейчас стало известно, что в их дружбе все не так идеально.

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