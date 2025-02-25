Украинская певица VLADA K в интервью УНИАН рассказала, как привлекла звезд к помощи онкобольным детям, кто из артистов отказался, а также о своей творческой жизни.

VLADA K - юная украинская певица, которая уверенно заявляет о себе в шоубизнесе. Ее голос звучит не только в песнях, но и в социальных инициативах, которые она берет под свое крыло. В свои 13 лет она уже привлекает к своим проектам известных артистов, организует масштабные инициативы и не боится говорить о важном.

Ее последний проект - поддержка детей "Охматдета", которые борются с онкологическими заболеваниями. VLADA K инициировала сбор писем от украинских звезд, чтобы подарить детям частичку тепла и мотивации в их непростой борьбе. Вместо стандартных благотворительных сборов она сделала акцент на словах поддержки, которые остаются с детьми навсегда. Что побудило певицу реализовать проект и почему важны такие инициативы далее в интервью УНИАН.

Часто говорят, что благотворительность в шоу-бизнесе - это просто пиар. Как вы реагируете на такие упреки?

Видео дня

К сожалению, многие действительно так думают. Но разве быть медийным и помогать - это плохо? Если у меня есть ресурс, который можно использовать для чего-то хорошего, то почему бы этого не делать? В конце концов, что важнее: то, что скажут люди, или реальная помощь?

Если благодаря этому проекту хотя бы один ребенок улыбнулся, почувствовал поддержку, поверил, что он не один - значит, мы все сделали правильно. Пусть даже кто-то назовет это хайпом, но хайп хайпу разница. Один - ради просмотров, другой - ради добра. Я выбираю второй вариант. К тому же освещение таких инициатив, особенно реакции на них детей, может стать стимулом для других людей организовать собственный благотворительный проект и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Вы еще очень юная, но уже работаете с серьезными темами. Не считаете, что это больше ответственность взрослых звезд?

Да, я еще ребенок. Но я ребенок, который живет в стране, где идет война, и это очень быстро меняет мировоззрение. Я не знаю, какое оно - детство без новостей о взрывах. Я не знаю, как это - жить без страха за родных.

Честно говоря, мне кажется, что сейчас украинские дети взрослеют гораздо быстрее, чем когда-либо. И вместе со взрослением приходит понимание: добрые дела не имеют возрастных ограничений. Я не считаю, что помогать кому-то - это ответственность только взрослых. Это ответственность всех нас.

Вы привлекали к проекту много известных людей. Кто отказался и по каким причинам?

Буду честной: этот проект начался за неделю до 15 февраля, поэтому не все звезды физически успели написать письма из-за своего графика. Но знаете, что круто? То, что KOLA, Parfeniuk, YAKTAK, alyona alyona и другие нашли время.

Мне кажется, что это и есть лучший показатель человечности. Но я искренне надеюсь, что те, кто не смог - возможно, поддержит нас в будущем.

Как вы относитесь к хейту в соцсетях? Были ли комментарии, что эта инициатива - это лишь красивая картинка?

Я читаю комментарии только под своими музыкальными релизами, потому что мне интересно мнение слушателей относительно творчества. Все остальное - это просто гомон.

Честно говоря, не знаю, были ли хейтерские комментарии об этом проекте, но даже если так - неужели в наше время украинцы должны хейтить друг друга за помощь? Я верю, что мы уже достаточно выросли как нация, чтобы наоборот поддерживать хорошие инициативы.

Как возникла идея этого проекта? Почему для вас было важно поддержать детей, которые борются с онкологическими заболеваниями?

Это не первый наш благотворительный проект для "Охматдета". Мы уже работали вместе на День Святого Николая, где тоже присоединилось много украинских артистов.

Мне хочется делать что-то особенное для детей из онкоотделения. Эти дети борются каждый день, и их борьба - это не просто уроки онлайн или отключение света, это настоящая битва за жизнь.

Если хотя бы один ребенок через этот проект улыбнулся, значит, все это было не зря.

Как дети реагировали на письма? Получали ли вы от них обратную связь?

Детки были очень рады! Они находили письма от своих любимых артистов, пели их песни, радовались вниманию, которое получили.

Вообще, я заметила, что иногда самое важное - не сам подарок, а ощущение, что о тебе заботятся. Мы не просто передали письма - мы передали частичку тепла, в которой эти дети так нуждаются.

Планируете ли вы продолжать подобные благотворительные инициативы в будущем? Если да, то какие идеи у вас уже есть?

Однозначно, да. Этот проект - не последний.

Сейчас у нас уже есть идеи по поддержке детей, пострадавших от войны, и, возможно, даже более широких социальных инициатив. Я еще не могу сказать всех деталей, но обещаю: это будет масштабно.

Как можно приобщиться к поддержке детей в "Охматдете"?

Да! Помогать можно не только деньгами, но и просто вниманием.

Есть много волонтерских инициатив, есть благотворительные фонды, есть возможность передать подарки или просто поддержать кого-то добрым словом. Мы все можем сделать что-то важное. Главное - не оставаться в стороне.

Давайте поговорим еще о вашей творческой жизни. Вы были в лонглисте Нацотбора на детское Евровидение. По вашему мнению, почему не попали в шорт-лист? Чего именно не хватило?

Честно говоря, я не очень расстроилась из-за того, что не попала в шорт-лист. Возможно, мое видение было слишком взрослым или неформатным для детского конкурса, поэтому члены жюри сделали выбор в пользу другого направления. Я ни о чем не жалею, потому что всегда остаюсь верной себе и своим музыкальным идеям. Я считаю, что музыка должна быть честной и настоящей, а не созданной под конкретные требования или форматы.

Планируете ли в будущем снова попробовать себя на Евровидении?

Нет, не планирую. Я уже получила достаточно опыта, чтобы понять, что такие конкурсы - это не совсем моя история. Сейчас мне гораздо интереснее двигаться собственным путем, создавать музыку, которая нравится мне и моим слушателям, а не подстраиваться под конкурсные рамки. Мне важно быть свободной в своем творчестве, поэтому хочу сосредоточиться именно на развитии собственного бренда и стиля.

Кроме музыкальных конкурсов, вы получили титул "Мини Мисс Украина 2019". Как происходила подготовка к конкурсу и сами соревнования?

Подготовка была очень интенсивной: много репетиций, занятия по дефиле, уроки ораторского искусства и хореографии, постоянная работа с профессиональными стилистами и тренерами. Мне приходилось постоянно держать баланс между подготовкой и учебой в школе, что было непросто, но очень интересно. Сам конкурс запомнился невероятной поддержкой моей семьи, атмосферой праздника и, конечно же, эмоциями от победы. Это был мой первый большой титул, поэтому я до сих пор помню этот день с особой теплотой.

После этого вы представляли Украину на международном конкурсе красоты. Что больше всего запомнилось из того периода?

Больше всего мне запомнились знакомства с девушками из разных стран мира. Это был невероятный опыт культурного обмена. Очень вдохновляли слова поддержки от украинцев, которые активно болели за меня. Конечно, особенно ярко запомнился момент, когда я вышла на сцену с флагом Украины - это было ощущение невероятной гордости и ответственности за свою страну, которое осталось в моем сердце навсегда.

Приходилось ли вам общаться с представительницей страны-агрессора на международном конкурсе? Какими были ваши взаимоотношения?

Нет, я не общалась с представительницей страны-агрессора. Для меня это принципиальная позиция, ведь война продолжается с 2014 года, и любое взаимодействие с представителями страны, которая ведет войну против моей Родины, для меня неприемлемо.

Во время музыкальной деятельности вы работали со многими артистами, в том числе с KOLA, YAKTAK, alyona alyona и MamaRika. Как проходило взаимодействие, был ли среди них ваш кумир?

Сотрудничать с такими известными артистами - это всегда чрезвычайный опыт. Они настоящие профессионалы, поэтому каждое сотрудничество было для меня очень ценным и поучительным. Кумиров в прямом смысле среди них у меня нет, но я восхищаюсь и уважаю каждого из них за их труд, талант и профессионализм.