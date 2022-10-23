На сегодняшний день календарь с австралийскими пожарными собрал более 3,2 миллиона долларов на благотворительность. Он - самый популярный календарь в мире.

Легендарному австралийскому календарю с пожарными в 2023-м исполняется 30 лет, и фотографии в этом году как никогда впечатляют.

Напомним, каждый год австралийские пожарные позируют на горячих фото для календаря. А еще они преследуют благородную цель - деньги с продажи календарей идут на благотворительность.

А в качестве бонуса для купивших календарь с пожарными - отвисшая челюсть от увиденных идеальных тел. Очевидно, чтобы стать обладателями такого телосложения, пришлось знатно попотеть.

Видео дня

В этом году в кадре вместе с очень красивыми спасателями позировали собаки, котята, коалы, ягнята, ехидны, утята, лошади и другие животные.

Осторожно, очень горячие фото!

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Календарь с австралийскими пожарными: что о нем известно

Впервые пожарные обнажились в 1993 году ради поддержки детских госпиталей, а в последующие годы решили помочь и другим нуждающимся.

Особенно активно они поддерживают животных – как в приютах, так и в дикой природе, спасая уникальную австралийскую фауну. За 29 лет работы проект The Australian Firefighters Calendar собрал более 3,2 миллиона долларов под различные проекты.

В 2022-м австралийские спасатели подготовили сразу несколько вариантов календарей: классический, летний, с котиками, с песиками, с лошадьми и с экзотическими животными.

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