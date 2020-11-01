Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
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На кадрах Настя предстала в сексуальном черном кружевном боди. Поверх него она надела черное платье, которое пошито с глубоким декольте.
На голову певица надела венок из красных цветов, а посредине красовался череп. Также она сделала необычный макияж - черные глаза, красная помада, черный кончик носа и подбородка. На щеки Настя также нанесла черные тени. Именно такой образ певица подобрала для празднования Halloween.
"Секси", "Ты красотка", "Шикарная", "Фото шедевр", - написали фанаты.
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