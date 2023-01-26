Недавно знаменитость признали "иноагентом".

Российская певица Монеточка рассказала о травле в свой адрес после антивоенных высказываний. Знаменитость призналась, что ей исписали двери квартиры, а также начали активно обсуждать в пропагандистских пабликах.

"Я высказываюсь против войны уже 10 месяцев, но "волна праведного хейта" настигла меня только в последнюю неделю. Началась резко и как-то "искусственно", ровно за два дня до иноагенства - тут и одновременные высказывания сразу нескольких высказывателей, и куча статей в Z-пабликах, которые раньше почти на меня не обращали внимания, и сюжеты по ТВ, и исписанные двери моей квартиры. Кажется, в истории кто-то уже оставлял "позорные" метки на дверях домов чужаков, не помните, кто это был?" - написала знаменитость в своем блоге.

Монеточка заявила, что подобные действия в ее адрес не изменят ее позицию. Также она подчеркнула, что ее близкие люди не отвернулись и не перестали общаться после всего сказанного.

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"Если вы пытаетесь показать, как меня все вокруг ненавидят, то я вам всё равно не поверю. Ни один из моих близких друзей или коллег по цеху не отвернулся от меня, я чувствую столько поддержки, сколько никогда не чувствовала раньше… А ещё из нашего с Ваней благотворительного сбора на гуманитарную помощь украинцам, более ста тысяч евро пришло от наших слушателей именно из России".

Артистка добавила, что ее совесть чиста, поэтому она продолжает делать то, что делала:

"Никаких альтернативных вселенных с их вечными "если бы", никаких перемоток на восемь лет… Сейчас мы здесь. И здесь мирные украинцы погибают в собственных квартирах от рук путинской армии. Прячьтесь за метафорами, вспоминайте подходящие цитаты великих людей, корчите рожи, рисуйте на дверях, выдумывайте факты… Но я, и тысячи таких как я, по-прежнему против".

Напомним, недавно российскую артистку Монеточку признали "иноагентом" после ее высказывания на концерте в Литве. Там она вышла на сцену с бело-сине-белым флагом - его используют протестующие против войны. Певица сказала: "Россия будет свободной. Слава Украине. Живе Беларусь".

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