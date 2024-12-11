Певцы уже успели отреагировать на решение профессоров норвежского университета OsloMet.

Известных российских певцов Noize MC и Монеточку, они же Иван Алексеев и Елизавета Гирдымова, которые выступили против войны и осудили путинский режим, номинировали на Нобелевскую премию мира. Артисты, признанные в России "иностранными агентами", прокомментировали решение о номинации.

Кандидатуры россиян на присвоение почетной награды выдвинула группа профессоров норвежского университета OsloMet. Об этом стало известно из Instagram-страниц исполнителей. В частности, Монеточка сообщила, что их с коллегой номинировали за создание благотворительного проекта "Voice of Peace". Эту инициативу они основали еще два года назад.

Как отметила 26-летняя исполнительница на своей странице в Instagram, их номинировали из-за создания благотворительного проекта "Voice of Peace". Они основали инициативу в 2022 году. По ее словам, за время существования проекта им удалось собрать более 400 тысяч евро на помощь беженцам из Украины.

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"Группа коллег из OsloMet вчера подали номинацию на Нобелевскую премию мира Ивану Алексееву и Елизавете Гирдимовой - Noize MC и Монеточке. Самое важное то, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности. Думаем, что это важно", - прокомментировал в видео, которое опубликовал Noize MC, выдвижение кандидатур артистов на премию профессор Арнфинн Вунен.

К слову, рэпер осудил путинский режим еще в 2014 году и выехал за границу. За это его и Монеточку, которая стала на сторону Украины в 2022 году, признали в России "иноагентами". 10 лет назад артист впервые продемонстрировал поддержку Украине, выступив на фестивале "Запад" с флагом Украины. Позже, в сентябре 2019 года, исполнитель выпустил трек, в котором раскритиковал Кремль и Путина.

Что касается Монеточки, то она также покинула РФ после начала большой войны. В своих интервью она неоднократно говорила, что в России нет свободы слова, а также там она не может развиваться как творческая личность. На одном из своих концертов в Польше в поддержку украинских поклонников певица пыталась спеть на украинском. Тогда она также рассказывала о ненависти к Путину и отметила, что мечтает выступить в РФ снова, но это невозможно из-за диктаторского режима.

Напомним, ранее Noize MC поддержал операцию ВСУ на Курщине. Он рассказал о своих родных, которые живут в Белгороде.

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