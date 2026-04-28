Известная певица после болезненного расставания заявила, что готова к новым отношениям

Артистка откровенно рассказала о своей личной жизни.

Известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде призналась, что ей нравятся мужественные и целеустремленные мужчины, а также рассказала, что ее сердце сейчас свободно.

"Пока я не влюблена. Хочу влюбиться. Мне нравятся добрые мужчины. Мне нравится мужчина, который знает, чего хочет. Чтобы он был стойким, мужественным, классным, чтобы я чувствовала себя рядом с ним в безопасности", – сказала Мишель Андраде в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

Она отметила, что при этом мужчина должен быть старше ее. А вот насчет того, сколько он должен зарабатывать, – певица не определилась.

"У меня были отношения, когда 50 на 50, когда я зарабатывала больше, а он меньше, и ничего страшного. Был формат, где мужчина полностью мог брать на себя ответственность за меня. И я могу сказать, что и так, и так мне было хорошо", – сказала Мишель Андраде.

Отметим, в 2025 году певица сообщила о разрыве отношений с любимым. Тогда она призналась, что сама поставила точку, и это решение далось ей нелегко – она долго переживала разрыв.

Напомним, как ранее писал УНИАН, Мишель Андраде рассказала, что после долгих отношений и разрыва она наслаждается периодом свободы.

