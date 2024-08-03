Она отметила, что в их отношениях не всегда все было гладко.

Украинская певица Мария Бурмака впервые рассказала, что ее муж страдал алкогольной зависимостью.

Она отметила, что история их любви была очень яркой и романтичной. Более того, Мария дважды выходила замуж за Дмитрия Небесийчука и родила ему дочь.

"Первый раз я с ним развелась, а через год мы поженились снова. Было много причин для завершения отношений, которые были болезненными. Какой-то моральный абьюз очевидно он был. Должна сказать честно - у Дмитрия была проблема с алкоголем. Это стало причиной, что я ушла первый раз от него. Но это не вещи, о которых рассказывают, ты всегда это держишь в себе", - сказала Бурмака в интервью Алексею Суханову.

По словам певицы, после развода они постоянно общались и потом снова возобновили свои отношения. Мужчина всеми силами хотел побороть собственную вредную привычку, однако его жизнь внезапно оборвалась. Об этом Мария вспоминает так:

"Он боролся со своими демонами, он побеждал их, он ходил в церковь. Но буквально перед началом войны его не стало. Это трагическая была история, что там было, никто уже сейчас не знает: то ли это был сердечный приступ, то ли что-то такое. Произошел пожар в доме... И сейчас первый год, когда его не было, у меня остались какие-то невысказанные обиды, причем главная из которых: "Дима, что же ты так рано ушел? У нас же дочка!", но я сейчас просто вспоминаю хорошее, что было".

Артистка добавила, что больше не планирует выходить замуж и не видит в этом необходимости. Однако у нее есть человек, который может сейчас ее поддержать и обнять.

Напомним, ранее украинская певица Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти брата-военного.

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