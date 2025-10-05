Она провела гендер-пати.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук раскрыла пол своего ребенка. Она беременна от известного пловца Михаила Романчука.

В своем блоге в Instagram спортсменка поделилась трогательным видео. Как оказалось, на днях Бех-Романчук вместе с мужем устроила гендер-пати. На это событие супруги пригласили близких родственников и друзей, предварительно спросив их предсказания пола малыша. Сама же Марина предположила, что беременна мальчиком, тогда как Михаил высказал версию, что станет отцом дочери.

На видео, которое опубликовала легкоатлетка, можно заметить самый ожидаемый момент праздника. Пара узнала пол будущего первенца, стоя на деревянном помосте у водоема, позади них в небо поднялся дым и искры фейерверка - именно они и раскрыли, что супруги ожидают дочь.

"Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя", - написала Бех-Романчук.

К слову, на гендер-пати Марина была одета в светлое трикотажное платье с накидкой на плечах и удобными тапочками с мехом. Михаил также выбрал светлый наряд - кремовую рубашку и классические брюки. Мгновение выглядело чрезвычайно искренним и эмоциональным, а когда супруги увидели розовый дым - оба расплакались от счастья.

Так же со слезами на глазах реагировал на беременность Марины Бех-Романчук ее муж. Спортсменка показала трогательную реакцию Михаила.

Вас также могут заинтересовать новости: