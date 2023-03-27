В последний раз они были в России в начале учебного года в 2022 году. Тогда Алла Борисовна забрала со школы их документы.

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек - очаровательную Лизу и харизматичного Гарри. В этом году им исполнится уже 10 лет. Рассказываем, как и где они сейчас живут.

Где живут дети Пугачевой и Галкина

Как известно, звездное семейство после начала полномасштабной войны в Украине покинуло Россию. Тогда они решили переехать в Израиль.

Своего жилья у Аллы и Максима там нет, поэтому они вместе с детьми поселились в вилле брата Максима Галкина.

Видео дня

Учитывая то, что с началом войны Галкин практически перестал публиковать развлекательный контент со своими наследниками, узнать, в каких же условиях они живут - практически невозможно.

Где учатся дети Пугачевой и Галкина

Алла Борисовна и Максим решили не отдавать детей в школу при российском посольстве в Израиле, поэтому дети поступили в местную элитную гимназию. Туда от дома Примадонны - около 20 минут езды на автомобиле.

За образование своих наследников звездные родители платят 96 тысяч шекелей (примерно миллион гривень) в год за ребенка.

Что изучают Лиза и Гарри

Как и в России, в Израиле у Лизы и Гарри практически нет свободного времени. Они усердно учатся в школе, изучая сразу три языка: французский, английский и иврит. Как рассказывал в своем блоге Макс Галкин, английский язык дети осваивают еще и с частным репетитором в неучебное время.

Учитывая то, что Галкин часто катается по миру с гастролями, больше всего времени с детьми проводит именно Примадонна - Лизу она учит вокалу и играть на фортепиано, а Гарик осваивает ораторское мастерство.

Как сейчас выглядят Лиза и Гарри Галкины

Недавно в соцсетях появился ролик, записанный Аллой Борисовной во время игр с детьми. На кадрах видно, что Лиза и Гарри уже очень подросли. Девочка с возрастом все больше становится похожей на свою маму, а мальчик - копия папы.

Напомним, россияне устроили "охоту" на детей Пугачевой в Израиле.

Вас также могут заинтересовать новости: