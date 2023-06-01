Юморист провел время с детьми и показал, как они веселятся.

Юморист Максим Галкин поделился с фанами новым видео. Он показал, как проводит время со своими детьми - Лизой и Гарри.

В этот раз муж Аллы Пугачевой отправился с ними на пляж. Там они занимались спортом и веселились.

На видео Галкин мило общался с Лизой и Гарри, а также показал, как они дурачатся. Так, Гарри занимался на тренажере и шутил, что он будто бы ходит на лыжах. А Лиза веселилась и каталась, чем позабавила самого юмориста.

На видео можно заметить, что дети Галкина и Пугачевой стали еще взрослее. Гарри начал "вытягиваться", а у Лизы начали меняться черты лица. Девочка все больше становится похожей на свою известную мать.

Гарри уже не стесняется камеры, он с радостью делится впечатлениями и рассказывает, как он проводит время вместе с сестрой и отцом. Лиза же была немногословной, однако все равно мило улыбалась, разговаривая с Галкиным.

Галкин показал детей от Пугачевой - видео

Реакция сети

Пользователи сети пришли в восторг. Они отметили, что их повеселило "теплое" семейное видео с детьми. Комментаторы пишут:

"Как же приятно смотреть, когда дети на детей похожи... Счастья вашей семье"

"Отличное видео, радостные дети и красивый закат! Максим, спасибо, что делитесь!"

"Как здорово! Учат жить детей в удовольствие, а не выживать в страданиях. Здоровое воспитание полноценных людей".

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

Не так давно стало известно, что вся семья Пугачевой выехала из РФ. Сама Примадонна и ее муж переехал в Израиль около года, а последним "сбежал" ее младший внук. На фоне этого России у Пугачевой внезапно нашли долги. Теперь певице якобы запретят продавать недвижимость.

Несколько дней назад Галкин показал редкое фото с Пугачевой. Новый снимок "расшевелил" сеть и разделил пользователей на два лагеря.

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