Малышу в сентябре исполнилось три месяца.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк рассказала, кто помогает ей с малышом, пока она на съемках.

"Я человек легкий, поэтому у меня все легко. Удачно соединила материнство со съемками, хотя и волновалась по этому поводу", - призналась артистка 24 каналу.

По ее словам, присматривать за малышом согласилась его бабушка.

"Господь дал моей маме здоровье и силы. Поэтому мама, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривень в час согласилась посидеть с внуком. Шучу! Мама Кэт очень помогла. А потом к нам еще присоединилась невестка, и они вдвоем отлично провели время с нашим сыном, пока я работала", - рассказала она.

Напомним, недавно стартовал новый сезон шоу "Хто зверху?", в котором Леся Никитюк выступает ведущей в паре с Владимиром Дантесом.

"Во время съемок сложностей не было. Кроме Дантеса и сцеживания молока", - пошутила Леся.

Как ранее писал УНИАН, сыну Леси Никитюк и ее жениха-воина Дмитрия Бабчука исполнилось три месяца. Пара до сих пор держит в тайне настоящее имя малыша.

